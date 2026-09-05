Depremde hasar gören Elazığ Atatürk Anadolu Lisesi 6 yıldır yapılamadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen 32 derslikli okul için verilen tamamlanma tarihleri geride kalırken, öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına da yeni okullarına kavuşamadan başladı.

Elazığ’ın köklü eğitim kurumları arasında yer alan Atatürk Anadolu Lisesi, 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremde ağır hasar aldı. Depremin ardından okulun yeniden yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma, aradan geçen yıllara rağmen tamamlanamadı.

Elazığ ile İzmir arasında deprem sonrası dayanışmanın önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilen proje, gelinen noktada uzun süren yapım süreci nedeniyle kamuoyunun gündeminde.

İlk hedef 2025’ti

32 derslikli olarak planlanan okulun ilk ihale kapsamında 23 Mart 2025 tarihinde tamamlanmasıöngörülüyordu. Ancak inşaat sürecinde beklenen ilerlemenin sağlanamaması üzerine yüklenici firma ile yapılan sözleşme feshedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, okulun tamamlanması için yeniden ihale sürecine gidildiği ve projenin tamamlanacağı yönünde kamuoyuna güvence verildi. Ancak aradan geçen sürede okulun tamamlanma süreci yeniden tartışma konusu oldu.

Öğrenciler yeni okullarını bekliyor

2020 yılında meydana gelen depremin üzerinden 6 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Atatürk Anadolu Lisesi’nin yeni binasının tamamlanamamış olması, Elazığ’da tepki ve soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Eğitim hayatının önemli kurumlarından biri olan okulun öğrencileri ve velileri, yeni binanın ne zaman tamamlanacağını merak ediyor.

Kamuoyunun sorusu aynı: Okul ne zaman bitecek?

Elazığ kamuoyu, yıllardır devam eden inşaat sürecinin artık net bir takvime bağlanmasını bekliyor. İlk olarak 2025 yılında tamamlanması planlanan, ancak ihale sürecindeki gelişmeler nedeniyle geciken Atatürk Anadolu Lisesi’nin yeni binası ne zaman öğrencilerine kavuşacak?

Şimdi gözler, okulun tamamlanma tarihi ve mevcut inşaat sürecinin hangi aşamada olduğuna ilişkin yetkililerden yapılacak açıklamalara çevrildi.