Develi\'de Trafik Eğitimi

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Develi ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından bir okulda eğitim düzenlendi. Okulda hazır bulunan 100 öğrenci ve 15 öğretmene ziyaret kapsamında, emniyet kemeri ve yaya önceliği ile yaya geçidi kullanımı konularında trafik eğitim semineri verildi.

Programda öğrencilere ayrıca çeşitli hediye ve boyama kitabı dağıtıldı.