Dezenformasyon Merkezi, Atatürk'ü Anma Yasaklaması İddialarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Dezenformasyon Merkezi, Atatürk'ü Anma Yasaklaması İddialarını Reddetti

Dezenformasyon Merkezi, Atatürk\'ü Anma Yasaklaması İddialarını Reddetti
10.11.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Merkez, valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğunu vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği' iddialarının dezenformasyon içerdiğini belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, baz mecralarda MEB'in 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği iddiaları üzerine, "İlgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir" açıklamalarında bulundu. Ayrıca, MEB'in 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edildiği belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çeşitli basın organlarında ve sosyal medya mecralarında, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 Kasım'da okullarda Atatürk'ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği' şeklinde yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir. Yazıda Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır. Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir. Bu etkinlik kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrenciler Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştireceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı, bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk'ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirmektedir. Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: İHA

Toplum, Gündem, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dezenformasyon Merkezi, Atatürk'ü Anma Yasaklaması İddialarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet evi yıkıldı, Sinem’in katili kayıp Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Japonya’da 6.8’lik deprem Tsunami uyarısı yapıldı Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
2 haftaya evlenecekti Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü 2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü
Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler
Galatasaray’dan Osimhen kararı: 150 milyon euroyu getiren onu alır Galatasaray'dan Osimhen kararı: 150 milyon euroyu getiren onu alır

11:36
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
11:28
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’deki ayrılığı duyurdu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
10:43
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
10:43
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden Saat tam 09.05’te çekildi
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi
10:35
Bahis skandalında yeni gelişme 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bahis skandalında yeni gelişme! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:23
Yaşlı kadın evinin bahçesinde buldu Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı
Yaşlı kadın evinin bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 11:49:24. #7.13#
SON DAKİKA: Dezenformasyon Merkezi, Atatürk'ü Anma Yasaklaması İddialarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.