Dijital Güvenlik Eğitimi Sinop'ta - Son Dakika
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Dijital Güvenlik Eğitimi Sinop'ta

Dijital Güvenlik Eğitimi Sinop\'ta
16.06.2026 12:28
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Sinop'ta, öğrencilere siber güvenlik ve internet kullanımı eğitimi verildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde öğrencilerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla "Siber Güvenlik ve Güvenli İnternet Kullanımı" eğitimi düzenlendi.

Sinop Valiliği Okul Güvenliği Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen programda, Durağan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelindi. Boyabat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan Psikolojik Danışman İzzet İlkay Düşkün tarafından verilen eğitimde, internetin güvenli kullanımı, kişisel bilgilerin korunması, siber zorbalıkla mücadele ve dijital platformlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Öğrencilere, sosyal medya ve internet kullanımında karşılaşılabilecek tehditler hakkında örnekler sunulurken, güvenli dijital alışkanlıklar kazanmanın önemi vurgulandı.

Yetkililer, çocuk ve gençlerin dijital dünyada bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Sinop, Son Dakika

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