Diyadin\'de Öğrencilerin Sanat Sergisi

Ağrı Diyadin Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi, öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen serginin açılışına Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık da katılarak öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi.

Sergide, öğrencilerin teknoloji tasarım ve görsel sanatlar dersleri kapsamında hazırladığı birbirinden farklı çalışmalar beğeniye sunuldu. Öğrencilerin hayal gücü ve emeklerini yansıtan eserler ziyaretçilerden tam not aldı.

Yıl boyunca özveriyle hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin sanatsal ve teknik becerilerini ortaya koyarken aynı zamanda üretkenliklerini ve özgün düşünme yeteneklerini de gözler önüne serdi. Sergiyi gezen vatandaşlar ve eğitim camiası temsilcileri, öğrencilerin ortaya koyduğu eserleri ilgiyle inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Eğitim faaliyetlerinin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını belirten Işık, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Düzenlenen sergi, öğrencilerin çalışmalarının tanıtılması ve sanata olan ilgilerinin desteklenmesi açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi. - AĞRI