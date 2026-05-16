Diyarbakır\'da Öğrenci Sergisi

Diyarbakır'da öğrenciler yaptıkları çalışmaları stantlarda sergiledi.

İnsan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadıkları şehri, şehrin kültürel ve tarihi dokusunu yakından tanımasının sağlanması amacıyla öğrencilerin bilim, kültür ve sanata yönelik ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi, gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları ahlaki ile insani değerleri içselleştirerek çok yönlü yetiştirilmesi için okul içi ve okul dışı çalışmaların yapılması kapsamında kolejde "Bilim, Kültür, Sanat ile Eko Okullar Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Kolejin ilkokul müdürü Mehmet İkram Doğrul, burada üç aşamadan oluşan çalışmaları sergilediklerini söyledi. Doğrul, "Ortaokulumuzun yapmış olduğu bilim, sanat ve kültür festivali. Anaokulumuz koordinesinde yürütülen mini Diyarbakır sergisi. Birde dört devlet okulu, iki özel okulun, bizim anaokul, ilk ve ortaokulun bulunduğu küresel bir ağ olan Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfına bağlı olan eko okullar kapsamında yılsonu eko okullar şenliğini düzenledik. Sene başından beri öğrencilerimizin öğretmenleri gözetiminde yapmış oldukları müzik, spor, sanat, bunun yanında ekolojik çalışma, çevresel faaliyetler kapsamında çok sayıda özgün ürün sergilenmektedir. Bunların tanıtımını yine öğrenciler yapmaktadır. Bu, öğrencileri hayata hazırlama bağlamında çok büyük fayda sağlamaktadır" dedi. - DİYARBAKIR