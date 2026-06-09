Diyarbakır Lisesi'nden Uluslararası Kütüphane Projesi - Son Dakika
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Diyarbakır Lisesi'nden Uluslararası Kütüphane Projesi

Diyarbakır Lisesi\'nden Uluslararası Kütüphane Projesi
09.06.2026 11:13
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Bağlar Necip Fazıl Kısakürek Lisesi, 10 ülke ile eTwinning projesini başarıyla tamamladı.

Diyarbakır Bağlar Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinin de yer aldığı uluslararası eTwinning projesi "Okulumun Kalbi Kütüphanem", 3 kıta ve 10 ülkeden öğrencilerin katılımıyla 8 ay süren etkinliklerin ardından başarıyla tamamlandı.

Diyarbakır Bağlar Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mihriban Tekin'in yürüttüğü, kurucu ortaklığını İspanya'nın yaptığı proje 3 kıta, 10 ülke ve 17 okulun iş birliğiyle gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğrencilerin kütüphaneleri daha aktif kullanmaları, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve farklı ülkelerden öğrenciler arasında kültürel etkileşimin artırılması hedeflendi. 8 ay boyunca devam eden proje kapsamında kütüphanelerde drama etkinlikleri, şiir dinletileri, "Kahramana Mektup" yazma çalışmaları, yazar söyleşileri ve kitap bağış kampanyaları düzenlendi. Bu kapsamda Diyarbakırlı yazar Abdullah Aren Çelik öğrencilerle bir araya gelirken, düzenlenen kitap bağış kampanyasıyla Yenişehir ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu bünyesindeki kardeş sınıfa kitap desteğinde bulunuldu. Uluslararası iş birliğiyle yürütülen proje sayesinde öğrenciler hem okuma alışkanlıklarını geliştirdi hem de farklı kültürlerden akranlarıyla etkileşim kurma fırsatı buldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Diyarbakır Lisesi'nden Uluslararası Kütüphane Projesi - Son Dakika

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