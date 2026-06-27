Doç. Dr. Eyüpoğlu'na Sıfır Atık Yarışmasında Üçüncülük - Son Dakika
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Doç. Dr. Eyüpoğlu'na Sıfır Atık Yarışmasında Üçüncülük

Doç. Dr. Eyüpoğlu\'na Sıfır Atık Yarışmasında Üçüncülük
27.06.2026 23:31
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Doç. Dr. İsmail Eyüpoğlu, Sıfır Atık Sanat Yarışması'nda üçüncülük ödülünü kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. İsmail Eyüpoğlu, "Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması"nda yenilikçi çalışmasıyla Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık Hareketi" kapsamında Birleşmiş Milletler Türkiye iş birliğiyle "Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması" düzenlendi. Sürdürülebilirlik ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. İsmail Eyüpoğlu, önemli bir başarıya imza attı. Doç. Dr. Eyüpoğlu, atıkların sanatsal bir bakış açısıyla yeniden hayat bulduğu "Tehlikeli Tür" adlı eseriyle "Metal Atıklar" kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı.

Türkiye genelinden yoğun katılımın olduğu yarışmada plastik, cam, metal, kağıt, tekstil ve ahşap atıklar olmak üzere altı farklı kategoride ödüller verildi. Sanatın dönüştürücü gücünü çevre bilinciyle buluşturan organizasyonda eserler; özgünlük, estetik değer, yenilikçi malzeme kullanımı ve çevresel mesaj gücü kriterleri çerçevesinde değerlendirildi. Yerleşkelerinde "Sıfır Atık Belgesi"ne sahip olan BARÜ, elde edilen bu başarıyla sürdürülebilir yaşam kültürüne yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, sanat aracılığıyla sıfır atık ve sürdürülebilirlik anlayışına katkı sunan yarışmada üçüncülük ödülü kazanan Doç. Dr. İsmail Eyüpoğlu'nu tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Doç. Dr. Eyüpoğlu'na Sıfır Atık Yarışmasında Üçüncülük - Son Dakika

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