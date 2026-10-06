Doç. Dr. Okan Bilgin, öğrencilere akran zorbalığı ve dijital şiddeti anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doç. Dr. Okan Bilgin, öğrencilere akran zorbalığı ve dijital şiddeti anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doç. Dr. Okan Bilgin, öğrencilere akran zorbalığı ve dijital şiddeti anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEUN Bilim İletişimi Ofisi, 2 Ekim Uluslararası Şiddetsizlik Günü kapsamında Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda 'Şiddete Hayır' söyleşisi düzenledi. Doç. Dr. Okan Bilgin, öğrencilere akran zorbalığı ve dijital şiddeti anlattı; 'Dur, uzaklaş, anlat ve yardım iste' dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), üniversite ile toplumu buluşturan "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri ile buluştu. BEUN Bilim İletişimi Ofisi tarafından "2 Ekim Uluslararası Şiddetsizlik Günü" farkındalık etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Şiddete Hayır" başlıklı söyleşi, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü BEUN Bilim İletişim Ofis Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Melek Toparlak Şahin'in üstlendiği programda, BEUN Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Okan Bilgin konuşmacı olarak öğrencilerle bir araya geldi.

"Şiddet sadece fiziksel değildir; dışlamak da bir şiddet türüdür"

Söyleşinin açılışında konuşan Dr. Öğretim Üyesi Melek Toparlak Şahin, şiddete hayır demenin sadece fiziki eylemlere karşı çıkmak olmadığını; empati, saygı ve sağlıklı iletişimi hayatın merkezine koymak anlamına geldiğini vurguladı. Şahin'in "Şiddet denince akla sadece vurmak mı geliyor?" sorusu üzerine Doç. Dr. Okan Bilgin, öğrencilere şiddetin ne anlama geldiğini sordu.

Öğrencilerin kötü söz, kavga, siber zorbalık ve tehdit gibi yanıtlarını değerlendiren Doç. Dr. Bilgin, şiddetin asla sadece fiziksel boyutuyla ele alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Günümüzde özellikle yapay zeka ile ses, metin ve görüntülerle yapılan tehditlerin dijital şiddet oluşturduğunu belirten Bilgin; arkadaş grubundan dışlanma ya da aile bireylerinin olumsuz söylemlerinin de sosyal ve bireysel şiddet kapsamına girdiğini ifade etti.

"Hocam şaka yaptım" demeyin: Nerede şaka biter, nerede zorbalık başlar?"

Öğrenciler arasında sıkça kullanılan "Şaka yaptık" ifadesine açıklık getiren Doç. Dr. Bilgin, şaka ile zorbalık arasındaki çizginin sınırlarını çizdi. Bir kişinin fiziksel görünüşüyle dalga geçilmesi, oyunda düşmesi gibi durumlarda bir grubun gülmesinin ve mağdur olan kişinin bundan rahatsızlık duymasının bir "şaka" değil, açıkça "akran zorbalığı" olduğunu söyledi.

Böyle durumlarla karşılaşan öğrencilerin sessiz kalmamaları gerektiğini belirten Bilgin, "Olay yerinden uzaklaşın, sakinleşmek için derin bir nefes alın ve durumu vakit kaybetmeden öğretmenlerinize ya da ailenize bildirin. Öfkeyle kalkan zararla oturur, olaylara şiddetle yanıt vermeyin" tavsiyesinde bulundu.

Dijital mecradaki tehlikelere dikkat: "Paylaşılan her şey kayıt altında"

Dr. Öğretim Üyesi Toparlak Şahin'in dijital şiddete ilişkin sorusunu yanıtlayan Doç. Dr. Bilgin, teknolojinin doğru kullanılmasının önemine değindi. Dijital medyanın ciddi riskler de barındırdığını hatırlatan Bilgin, sosyal medyada veya çevrim içi oyunlarda paylaşılan her verinin kayıt altına alındığını, silinse dahi ileride hukuki olaylarda geri getirilebildiğini vurguladı.

İzinsiz fotoğraf ve yazı paylaşmanın, tehdit ve hakaret içerikli iletiler göndermenin büyük bir suç unsuru olduğunu belirten Doç. Dr. Bilgin, sosyal medyada veya oyunlarda dijital baskı ve tehdide maruz kalan öğrencilerin bu durumu derhal ailelerine, öğretmenlerine ve idari birimlere bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Zorbalık yaşayan çocuk nasıl anlaşılır? "Dur, uzaklaş, anlat ve yardım İste"

Bir öğrencinin zorbalığa uğradığının dışarıdan nasıl anlaşılabileceğine değinen Doç. Dr. Bilgin; çocuğun aniden içine kapanması, uykusuzluk çekmesi, iştahsızlık yaşamı, sürekli üzgün görünmesi ve ağlaması gibi durumların en belirgin işaretler olduğunu ifade etti. Şiddet veya baskıya maruz kalan öğrencilerin hayatlarında uygulaması gereken altın kuralı açıklayan Bilgin, öğrencilere 4 adımlı formülü öğretti: "Dur! Uzaklaş! Anlat ve Yardım İste!"

Söyleşinin son bölümünde öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Doç. Dr. Okan Bilgin, farkındalık dolu açıklamalarda bulundu. Program, öğrencilerin coşkulu alkışları eşliğinde sona erdi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkEtkinliklerEğitimBilimYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor 300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Trump’ın eski sözcüsü Karoline Leavitt’in yeni adresi belli oldu Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
İsrail’in kalbinde ürküten manzara İlcil’de bakın hangi anlama geliyor İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
Siyasette seviye yerlerde Yeni Partili başkan CHP’li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben
14:28
Ronaldo’dan Jorge Jesus’a tarihi rest
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest
14:22
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:51
Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
13:27
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
13:24
Okan Buruk’tan sürpriz karar Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
13:02
“Yıkamacılar“a büyük operasyon 102 kişi gözaltında
"Yıkamacılar"a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:47:35. #7.13#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Okan Bilgin, öğrencilere akran zorbalığı ve dijital şiddeti anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei