Domaniç\'te 2026-2027 eğitim yılı açılış programıyla başladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, düzenlenen açılış programıyla başladı.

Hisar İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa Domaniç Kaymakamı Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Engin Uysal, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılırken öğrenciler tarafından şiirler okundu. Halk oyunları gösterisinin de gerçekleştirildiği etkinlikte, dördüncü sınıf öğrencileri birinci sınıfa başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Programın sonunda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Okan Yenidünya ve Belediye Başkanı Engin Uysal, yeni eğitim öğretim yılını tebrik etti. Yenidünya ve Uysal, öğrencilerin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nı hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu.