Domates Üreticilerine Eğitim Toplantısı - Son Dakika
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Domates Üreticilerine Eğitim Toplantısı

Domates Üreticilerine Eğitim Toplantısı
15.06.2026 11:32
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Simav'da sera üreticilerine domates hastalıklarıyla mücadele eğitimi verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren sera üreticilerine yönelik domates hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele konusunda eğitim toplantısı düzenlendi.

Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü araştırmacıları tarafından Entegre Mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, domates üretiminde karşılaşılan hastalık ve zararlılarla etkin mücadele yöntemleri ele alındı.

Toplantıda üreticilere sürdürülebilir ve bilinçli bitki koruma uygulamaları hakkında bilgi verilirken, hastalık ve zararlıların erken teşhisi, doğru mücadele yöntemleri ve çevre dostu uygulamalar konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim sonunda üreticilerin soruları uzmanlar tarafından yanıtlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Bornova, Kütahya, Ekonomi, Eğitim, Simav, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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