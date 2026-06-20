DPÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni Büyük Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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DPÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni Büyük Coşkuyla Kutlandı

DPÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni Büyük Coşkuyla Kutlandı
20.06.2026 01:26
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 4 bin 298 öğrencinin keplerini atmasıyla sona erdi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, mezunlara 'Dumlupınar ruhu'yla ülkeye katkı sağlayacaklarına inandığını belirtirken, törende birincilere ödül verildi, halk oyunları ve Endonezyalı öğrencilerin kültürel gösterileri büyük beğeni topladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Üniversite Kapalı Spor Salonu'nda öğrenciler, aileler, akademisyenler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük bir coşku ve gurur atmosferinde geçen törende 4 bin 298 öğrenci mezun olarak yeni bir hayata adım attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Sıla Çakmak, mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştirdi. Çakmak, üniversite yılları boyunca edindikleri bilgi ve deneyimlerin yanı sıra kurdukları dostlukların da hayatlarında önemli bir yer tutacağını belirterek, mezun olan tüm arkadaşlarına başarılar diledi.

Törende konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, mezuniyet gününün öğrenciler, aileler ve akademisyenler için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Üniversitede tarifsiz bir sevinç ve heyecanın yaşandığını belirten Kızıltoprak, mezun olan öğrencilerin artık yeni bir döneme adım attığını söyledi.

Öğrencilerin üniversite hayatları boyunca yalnızca akademik bilgi edinmediklerini, aynı zamanda dostluklar kurduklarını, zorluklarla mücadele ettiklerini ve hayat tecrübesi kazandıklarını vurgulayan Kızıltoprak, "Bugün sizler Dumlupınar ruhunu benimsemiş gençler olarak ülkemizin geleceğine yön verecek bireyler haline geldiniz. Kalbinizdeki heyecan, gözlerinizdeki pırıltı ve zihninizdeki bilgiyle hem ülkemize hem de insanlığa katkı sağlayacaksınız" dedi.

"Üniversitemizin kapıları sizlere daima açıktır"

Konuşmasında ailelere de özel olarak teşekkür eden Kızıltoprak, öğrencilerin bugünlere gelmesinde ailelerin fedakarlıklarının ve akademisyenlerin emeklerinin büyük pay sahibi olduğunu belirtti. Üniversitenin mezunlarıyla bağını hiçbir zaman koparmayacağını ifade eden Kızıltoprak, "Bugün bu kampüsten mezun oluyorsunuz ancak her zaman Dumlupınar Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak kalacaksınız. Üniversitemizin kapıları sizlere daima açık olacaktır" diye konuştu.

Kızıltoprak, konuşmasının devamında eğitim uğruna hayatını kaybeden öğretmenleri de anarak, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Protokol konuşmalarının ardından çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinin mezun öğrencilere yönelik kutlama mesajları katılımcılarla paylaşıldı. Daha sonra gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Törene uluslararası bir renk katan Endonezyalı öğrenciler de kendi kültürlerine özgü dans ve gösteriler sergileyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Program kapsamında fakülte ve yüksekokullarını birincilikle tamamlayan öğrenciler sahneye davet edildi. Başarılı öğrencilere ödül ve başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Öğrenciler ve aileleri, ödül töreni sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Mezuniyet töreninin en heyecanlı anı ise geleneksel kep atma seremonisi oldu. Geri sayımın ardından binlerce öğrenci aynı anda keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Salonda büyük bir coşku yaşanırken aileler de bu anlamlı anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Tören sonunda mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerden Hediye Uslu Irmak ve Melda Irk Sosyal, kendilerine eğitim hayatları boyunca rehberlik eden akademisyenlere teşekkür ederek mezun olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim DPÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni Büyük Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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