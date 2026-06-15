Şaphane MYO\'da mezuniyet coşkusu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu'ndan (MYO) mezun olan öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.
Törene Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, akademik personel, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri iştirak etti.
Mezuniyet heyecanına ortak olan Kaymakam Davut Boztaş, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.
Program kapsamında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edilirken, tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA
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