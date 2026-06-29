Dr. Ahmet Kartal\'ın 10. Diploması

Bursa'da aile hekimi olarak görev yaparken öğrenme sevdasıyla akademik hayatına devam eden Dr. Ahmet Kartal, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun olarak 10'uncu diplomasını Eskişehir'de aldı.

Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen 62 yaşındaki Dr. Ahmet Kartal, birbiri ardına üniversiteler bitirerek hayatını adeta akademiye çevirdi. Dr. Kartal sırasıyla; Hacettepe Üniversitesi SHMYO Radyoloji Bölümü, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Hekimlik Unvanı), Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (Onur Öğrencisi), Anadolu Üniversitesi AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü (Onur Öğrencisi), Atatürk Üniversitesi AÖF Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Anadolu Üniversitesi AÖF Sağlık Yönetimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi AÖF İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (Lisans Tamamlama) ile Anadolu Üniversitesi AÖF Adalet Bölümü'nden mezun oldu. Bu süreçte akademik başarılarının yanı sıra ÖSYM sınavlarına katılarak C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi ile İşyeri Hekimliği Belgesi'ni de alan Kartal, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden Onur Öğrencisi olarak hayatında 10'uncu kez mezun olmanın gururunu yaşadı.

"İnsan hayatında iki kelime her şeyin anahtarıdır: Ümit etmek ve sabretmek"

Başarı için her zaman 'Merdiven Yöntemi'ni savunduğunu belirten Dr. Ahmet Kartal, "Zorlukla karşılaşan insan ne yapmalı? 'Bu iş olmuyor' deyip tuttuğu yoldan vaz mı geçmeli? Yoksa inatla, kararlılıkla sabredip o zorluğu aşmalı mı? Yoldan dönmek en kolay olanıdır ama sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Hayat kırk basamaklı bir merdiven gibidir. Kırkıncı basamağa ulaştığınızda göreceğiniz ışık, tabandakinden çok farklıdır. Diyelim ki yirminci basamağa geldiniz ve birisi sizi aşağı itti, beş basamak düştünüz. Kalkıp "Bu merdiven çıkılmaz" deyip başladığınız yere geri mi döneceksiniz? Yoksa üstünüzü başınızı silkeleyip, tozu dumanı arkanızda bırakıp o merdiveni tırmanmaya inatla devam mı edeceksiniz? İnat edin ve o merdiveni çıkın. Yüce bir dağın zirvesindeki yılan ve 'Kartal' örneğinde olduğu gibi; oraya sürünerek de çıksanız, kanat çırparak da çıksanız, önemli olan zirvede olmaktır. İnsan hayatında iki kelime her şeyin anahtarıdır: Ümit etmek ve sabretmek" dedi.

"Şimdiki hedefim, uzmanlık eğitimimi meslektaşım olan büyük oğlum ile birlikte yan yana tamamlamak"

Dr. Kartal, sözlerinin devamında, "9 Mayıs 2026 tarihinde girdiğim o son final sınavından çıkarken kendi kendime şöyle fısıldamıştım: 'Bugün hayatımın en duygusal, en anlamlı günü; çünkü öğrencilik hayatımın son günü...' Farklı bölümler okumak benim için hiçbir zaman hayattan bir kaçış olmadı; aksine, hayatın tam içinde kalarak, mücadele ederek ve üreterek yeni başarılara imza atma biçimimdi. Bununla her zaman gurur duydum. Hayata bugün yeniden başlayacak olsam, yine aynı engebeli yollardan geçmeyi göze alır, o gül bahçesindeki dikenlere takılmadan gülleri birer birer toplamaya devam ederdim. Bugün geriye dönüp baktığımda en büyük mutluluklarımdan biri de evlatlarımın benim açtığım yolda gururla ilerlemesidir. İlk oğlum Ömer Faruk, tıpkı babası gibi Bursa'da aile hekimi ve SAHU asistanı olarak görev yapmaktadır. İkinci oğlum Umur, İstanbul'da Hukuk Fakültesi'nde doktora eğitimini sürdürmektedir. En küçük oğlum Yiğit Kaan ise psikoloji yolundadır. Şimdiki hedefim; bir yandan Bursa Yıldırım ilçesinde Aile Hekimliği görevime devam ederken, diğer yandan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimimi (SAHU Asistanlığı), meslektaşım olan büyük oğlum Ömer Faruk ile birlikte yan yana tamamlamaktır. Merdivenin son basamağındaki o eşsiz ışığa doğru, evlatlarımla omuz omuza yürümeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR