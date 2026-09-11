DTO Başkanı Erdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı, öğretmenlere övgü - Son Dakika
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DTO Başkanı Erdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı, öğretmenlere övgü

DTO Başkanı Erdoğan\'dan yeni eğitim yılı mesajı, öğretmenlere övgü
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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında öğrencilere zihin açıklığı, öğretmenlere ve velilere başarı dolu bir yıl diledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla, başta eğitim camiası ve öğrenciler olmak üzere veliler ve eğitim sektörünün temsilcilerine başarılar diledi. Başkan Erdoğan, "Öğretmenler yalnızca ders anlatmazlar; bilimin ışığında yeni nesillerin ufkunu açarlar. Aklın, bilimin ve cumhuriyet değerlerinin ışığında yetişen tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, eğitim camiamızın birbirinden değerli fertleri ile velilerimize ise başarı dolu bir yıl diliyoruz" dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla yayımladı. Başkan Doğan, mesajında "Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve onları özveriyle yetiştiren öğretmenlerimizin, yeni eğitim ve öğretim yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Şunu iyi biliyoruz ki güçlü bir ekonomi, sürdürülebilir bir kalkınma ve aydınlık bir gelecek; ancak bilgiyle müzeyyen, üreten nesillerle mümkündür. Onun için, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En mühim ve hayati görevimiz, milli eğitimdir" sözünden aldığımız ilhamla, Denizli'mizin ve ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimizin her zaman yanındayız. Geleceğe atılan her adımda, Atamızın izindeyiz! Baş Öğretmen Atatürk, "Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyerek de bu mesleğin ne derece önemli olduğunu gayet net bir şekilde ortaya koymuştur. Öğretmenler yalnızca ders anlatmazlar; bilimin ışığında yeni nesillerin ufkunu açarlar. Aklın, bilimin ve cumhuriyet değerlerinin ışığında yetişen tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, eğitim camiamızın birbirinden değerli fertleri ile velilerimize ise başarı dolu bir yıl diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Denizli, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim DTO Başkanı Erdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı, öğretmenlere övgü - Son Dakika

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