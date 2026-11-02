DÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda üç öğrenci Antalya'da ilk kez bildiri sundu - Son Dakika
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DÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda üç öğrenci Antalya'da ilk kez bildiri sundu

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DÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda üç öğrenci Antalya\'da ilk kez bildiri sundu
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DÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan üç lisans öğrencisi, Antalya'daki 10. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresinde Dr. Muhsin Duran'ın danışmanlığında bildiri sundu. Bu, yüksekokulda lisans öğrencilerinin uluslararası kongrede bildiri sunmasında bir ilk oldu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, bilimsel ve akademik alanda önemli bir başarıya imza attı. Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresinde, yüksekokulun üç lisans öğrencisi, Dr. Muhsin Duran'ın akademik danışmanlığında bilimsel bildirilerini sunarak DÜ'yü uluslararası akademik platformda başarıyla temsil etti.

Akademik Spor Araştırmaları Derneği (ASAD) tarafından Antalya'da gerçekleştirilen 10. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, spor bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda akademisyen, bilim insanı ve araştırmacıyı bir araya getirdi. Kongreye DÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan Berfin Savuk, Sami Yusuf Eralp ve Berfin Akbulut, Dr. Muhsin Duran'ın akademik danışmanlığında hazırladıkları bilimsel çalışmalarla katılarak bildiri sunumlarını gerçekleştirdi. DÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinden lisans düzeyinde üç öğrencinin uluslararası bir bilimsel kongrede bildiri sunması, yüksekokul açısından bir ilk olma özelliği taşıyarak akademik gelişim adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

"Hedefimiz bilim üreten ve uluslararası düzeyde kendini ifade edebilen gençler yetiştirmek"

Öğrencilerin henüz lisans eğitimleri devam ederken bilimsel araştırma süreçlerine katılmasının büyük önem taşıdığını belirten Dr. Muhsin Duran, "Üniversite eğitiminin yalnızca teorik bilgilerle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyorum. Öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, bilimsel bilgi üreten ve bu bilgiyi uluslararası platformlarda sunabilen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Üç öğrencimizin uluslararası düzeyde gerçekleştirilen böylesine önemli bir kongrede bilimsel bildirilerini sunmaları, hem kendileri hem de üniversitemiz adına son derece kıymetli bir başarıdır. Bizim temel hedefimiz, lisans düzeyinden itibaren öğrencilerimizi akademik çalışmaların içerisine dahil ederek bilimsel araştırma kültürünü yaygınlaştırmak ve geleceğin nitelikli akademisyenlerinin yetişmesine katkı sağlamaktır. Öğrencilerimizin gösterdiği gayret ve bilimsel çalışmalara duydukları ilgi bizleri gururlandırmıştır. Kendilerini tebrik ediyor, akademik yolculuklarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Uluslararası kongrede gerçekleştirilen bilimsel bildiri sunumları, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun akademik gelişimine ve bilimsel görünürlüğüne katkı sağlarken, lisans öğrencilerinin araştırma faaliyetlerine aktif katılımının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Dr. Muhsin Duran'ın akademik danışmanlığında elde edilen bu başarının, yüksekokuldaki diğer öğrenciler için de örnek teşkil etmesi ve gelecek dönemlerde daha fazla lisans öğrencisinin ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonlarda yer almasına öncülük etmesi bekleniyor. DÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, bilimsel üretimin yalnızca lisansüstü eğitimle sınırlı olmadığını göstererek akademik alanda örnek bir başarıya imza attı.

Kaynak: İHA
AntalyaEğitimSporSon Dakika

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