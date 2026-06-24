Performans esaslı strateji ve bütçe hazırlama eğitimi verildi - Son Dakika
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Performans esaslı strateji ve bütçe hazırlama eğitimi verildi

Performans esaslı strateji ve bütçe hazırlama eğitimi verildi
24.06.2026 10:06  Güncelleme: 10:08
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Düzce Belediyesi, kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve mevzuata uyumu artırmak amacıyla 'Stratejik Planlama, Performans Programı ve Program Bütçe' konulu hizmet içi eğitim semineri düzenledi. Seminere birim müdürleri ve ilçe belediye personeli yoğun ilgi gösterdi.

Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve mevzuata uyumun artırılması amacıyla "Stratejik Planlama, Performans Programı ve Program Bütçe" başlıklı eğitim semineri düzenledi. Seminere Düzce Belediyesi birim müdürleri, bütçe süreçlerinde görev alan yöneticiler başta olmak üzere ilçe ve belde belediyelerinin ilgili personelleri de yoğun ilgi gösterdi.

Düzce Belediyesi, kurumsal performansa katkı sağlamak, çalışma verimliliğini artırmak ve personel donanımına katkı sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Stratejik Planlama, Performans Programı ve Program Bütçe" konu başlıklı eğitim semineri kültür merkezinde düzenlendi.

Düzce Belediyesi birim müdürleri, bütçe süreçlerinde görevli yöneticiler ile ilgili personeller başta olmak üzere davet üzerine ilçe ve belde belediyelerinden de katılan personeller eğitim seminerini ilgiyle takip etti. İlk olarak Stratejik Planlama konusu ile başlayan oturumda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Engin Şener, kurumsal iş ve işlemlerde en az 5 yıllık planların oluşturulmasının öneminden söz ederek oluşturulan stratejik planların kurumlar için vazgeçilmez belgeler olduğuna dikkat çekti.

Seminerin ikinci oturumunda Stratejik Planlama ve Bütçeleme İlişkisi konu başlığı ile bilgiler paylaşan Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gonca Güngör de kamu kurumlarında yıllık performans programlarına yönelik bütçe oluşturmanın öneminden söz ederek performans göstergelerinin konuyla ilişkisi üzerine açıklamalarda bulundu.

Performans İzleme ve Değerlendirme konularına da atıfta bulunan Güngör, kamu kurumlarında harcama ve denetleme işlemlerinin performans göstergelerine bağlı olarak ele alındığını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Performans esaslı strateji ve bütçe hazırlama eğitimi verildi - Son Dakika

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