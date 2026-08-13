Belediye personeline ‘Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi’ verildi

Düzce Belediyesi, çalışanların iş geliştirme ve güvenlik konularında bilgilendirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediyenin saha ve büro personelleri 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitiminde acil durum yönetimi, iş kazalarını önleme tedbirleri, yasal haklar ve güvenli çalışma yöntemlerine yönelik bilgilendirildi.

Düzce Belediyesi, personellerinin iş geliştirme ve güvenlik konularında bilgilendirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını "Temel İş sağlığı ve Güvenliği' eğitimi ile sürdürdü. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından iki oturum şeklinde düzenlenen eğitimlere saha ve büro personelleri katılım sağladı. Konuralp Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hamide Yalçın tarafından personellere acil durum yönetimi, iş kazalarını önleme tedbirleri, yasal haklar ve güvenli çalışma yöntemleri konusunda sunum şeklinde bilgiler aktarıldı.

Eğitimler soru cevap şeklinde merak edilen konuların detaylandırılması ile sona erdi.