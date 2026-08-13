Belediye personeline ‘Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi’ verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediye personeline ‘Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi’ verildi

Belediye personeline ‘Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi’ verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, saha ve büro personeline yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde acil durum yönetimi, iş kazalarını önleme ve güvenli çalışma yöntemleri anlatıldı.

Düzce Belediyesi, çalışanların iş geliştirme ve güvenlik konularında bilgilendirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediyenin saha ve büro personelleri 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitiminde acil durum yönetimi, iş kazalarını önleme tedbirleri, yasal haklar ve güvenli çalışma yöntemlerine yönelik bilgilendirildi.

Düzce Belediyesi, personellerinin iş geliştirme ve güvenlik konularında bilgilendirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını "Temel İş sağlığı ve Güvenliği' eğitimi ile sürdürdü. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından iki oturum şeklinde düzenlenen eğitimlere saha ve büro personelleri katılım sağladı. Konuralp Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hamide Yalçın tarafından personellere acil durum yönetimi, iş kazalarını önleme tedbirleri, yasal haklar ve güvenli çalışma yöntemleri konusunda sunum şeklinde bilgiler aktarıldı.

Eğitimler soru cevap şeklinde merak edilen konuların detaylandırılması ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Belediye, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Belediye personeline ‘Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi’ verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
13:02
Fenerbahçe’den Berke Özer bombası Ederson giderse yerine geliyor
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 15:53:24. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye personeline ‘Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi’ verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.