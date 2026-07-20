Akaryakıt istasyonu çalışanlarına yangın güvenliği eğitimi

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangınlara karşı bilinçli ve hazırlıklı olunması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Düzce İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında akaryakıt istasyonlarında görev yapan personellere yönelik yangın güvenliği eğitimi düzenleyen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 25 akaryakıt istasyonundan 250 personele eğitim verdi. Dört gün süren eğitim programında, Düzce Belediyesi mücavir alanı içerisinde bulunan akaryakıt istasyonlarında görev yapan personele İtfaiye Müdürlüğü dershanesinde teorik yangın güvenliği eğitimi verildi. Yangınların oluşum nedenleri, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Teorik eğitimin ardından, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde uygulamalı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Küçük çaplı kontrollü bir yangın oluşturularak, katılımcılara yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi ve bizzat müdahalede bulunmaları sağlandı.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan 250 personele, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından katılım belgesi takdim edildi. - DÜZCE