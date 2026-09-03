Düzce'de 336 okula 1 milyon 118 bin 605 ücretsiz ders kitabı dağıtımı başladı - Son Dakika
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Düzce'de 336 okula 1 milyon 118 bin 605 ücretsiz ders kitabı dağıtımı başladı

Düzce\'de 336 okula 1 milyon 118 bin 605 ücretsiz ders kitabı dağıtımı başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırladığı 1 milyon 118 bin 605 ders kitabının Düzce'deki 336 okula dağıtımı başladı. Kitaplar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli müfredata göre hazırlandı ve öğrencilere ücretsiz verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan 1 milyon 118 bin 605 ders kitabı Düzce'de okullarına dağıtımı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise seviyesinde 9, 10 ve 11'inci sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı. 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında Düzce'de 336 okulumuza 1 milyon 118 bin 605 ders kitabı dağıtımı başladı. Bununla birlikte, ülke genelinde uygulama birliği sağlamak, öğretmenlere etkin kaynaklar sunmak ve okul-aile-çocuk etkileşimini güçlendirmek amacıyla okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" ile temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" materyalleri, hazırlandı.

Hazırlanan kitaplar, ders kitaplarıyla birlikte öğrenci sıralarında yerini aldı.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Düzce'de 336 okula 1 milyon 118 bin 605 ücretsiz ders kitabı dağıtımı başladı - Son Dakika

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