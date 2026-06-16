Hastanede yangın eğitimi

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Merkezi Personellerine yönelik acil durum ve yangınla mücadele eğitimi düzenledi. 60 personele, yangın güvenliği, afet yönetimi ve ilk yardım konularında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sağlık Uygulama Merkezi personellerine yönelik eğitim düzenledi. Eğitim programına katılan 60 personel, yangın ve yangına müdahale konularında önemli bilgiler edindi. Merkezin toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, yangın güvenliği, yangına müdahale durumları, afet yönetimi ve temel ilk yardım konularında slaytlar eşliğinde kapsamlı bilgi verildi.

Teorik eğitimin ardından Sağlık Uygulama Merkezi personelleri, yangına müdahale yöntemleri konusunda uygulamalı eğitim aldı. - DÜZCE