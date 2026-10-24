Düzce'de okul müdürleri ve zümre başkanlarına OYSS tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de okul müdürleri ve zümre başkanlarına OYSS tanıtım toplantısı yapıldı

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Düzce\'de okul müdürleri ve zümre başkanlarına OYSS tanıtım toplantısı yapıldı
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Düzce Ölçme Değerlendirme Merkezi, OYSS'yi okul müdürleri ve il-ilçe zümre başkanlarına tanıttı. Toplantıda sistemin uygulama süreçleri hakkında bilgi verilerek katılımcıların soruları yanıtlandı; sınavların koordineli yürütülmesi amaçlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından okul müdürleri ile il ve ilçe zümre başkanlarına yönelik OYSS tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda sistemin işleyişi hakkında bilgi verilerek katılımcıların soruları yanıtlandı.

Düzce'de eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) tanıtıldığı toplantı gerçekleştirildi. Okul müdürleri ile il ve ilçe zümre başkanlarının katılımına yönelik düzenlenen toplantıda, OYSS'nin işleyişi ve uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, eğitim kurumlarında uygulanacak ortak yazılı sınav sistemine ilişkin merak edilen konular ele alındı. Katılımcılara sistemin nasıl işleyeceği konusunda açıklamalar yapılırken uygulamaya yönelik sorular da yanıtlandı. Özellikle okul yönetimleri ve zümre başkanlarının sistem hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlayan toplantıda, sınav süreçlerinin sağlıklı ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemi üzerinde duruldu.

Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerine katkı

Düzce Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin eğitim yöneticileri ve öğretmenler tarafından daha iyi anlaşılması hedeflendi. Toplantı, katılımcıların sistemin işleyişine ilişkin sorularının yanıtlanması ve merak edilen hususların açıklığa kavuşturulmasıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA
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