Düzce'de şoförlerine trafik eğitimi - Son Dakika
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Düzce'de şoförlerine trafik eğitimi

Düzce\'de şoförlerine trafik eğitimi
11.06.2026 01:16  Güncelleme: 01:17
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Düzce Ulaşım A.Ş. bünyesindeki şoförlere, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafikte tabela okuma, yolcu indirme-bindirme ve genel trafik kuralları konularında eğitim verildi.

Düzce Belediyesi bünyesinde şehir içi ulaşım hizmeti veren Düzce Ulaşım A.Ş. tarafından, şoförlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde, trafikte tabela okuma başta olmak üzere yolcu indirme, bindirme ve genel trafik eğitimi verildi.

Düzce'de şehir içi ulaşım hizmeti veren Düzce Ulaşım A.Ş. şoförlerine yönelik yapılan planlama dahilinde periyodik eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Organize edilen son eğitim, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilirken, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şoförlere slaytlar eşliğinde genel trafik eğitimi verildi.

Şoförlerin kademeli şekilde girdiği eğitimlerde trafikte yolcu indirme- bindirme, trafik ışıkları ve tabelaların anlaşılması, trafik cezası uygulamaları, emniyet kemerinin önemi noktasında bilinçli şoför, bilinçli araç kullanımına dair değerlendirmede bulunuldu.

Ulaşım A.Ş., vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması için eğitim çalışmalarına ilerleyen dönemde de devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Düzce'de şoförlerine trafik eğitimi - Son Dakika

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