Düzce Üniversitesi teknolojik materyalleri Mevlana Kız Meslek Lisesi'ne kazandırdı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi teknolojik materyalleri Mevlana Kız Meslek Lisesi'ne kazandırdı

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Düzce Üniversitesi teknolojik materyalleri Mevlana Kız Meslek Lisesi\'ne kazandırdı
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Düzce Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projesiyle yeniden kullanıma kazandırılan teknolojik materyaller, Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bilgisayar laboratuvarına teslim edildi. Proje, öğrencilerin teknolojiye erişimini kolaylaştırdı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Kalite Topluluğu iş birliğiyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yeniden kullanıma kazandırılan teknolojik materyaller Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bilgisayar laboratuvarına teslim edildi.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Kalite Topluluğu, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında, kullanılabilir durumdaki teknolojik materyaller yeniden değerlendirilerek öğrencilerin eğitimine kazandırıldı. Etkinliğe Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Kalite Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Buşra Kesici, proje paydaşlarının temsilcileri ve Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri katıldı.

Proje kapsamında, teknolojik materyaller, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda kurum içi atölyelerde yeniden kullanıma hazır hale getirilerek Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bilgisayar laboratuvarına kazandırıldı. Elektronik atık oluşumunun azaltılmasına katkı sağlayan bu çalışma, kaynakların verimli kullanımını desteklerken, öğrencilerin teknolojiye erişimini de kolaylaştırdı. Böylece çevresel sürdürülebilirlik ile toplumsal faydayı bir araya getiren proje, öğrencilerin eğitim imkanlarının geliştirilmesine ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkı sundu.

Kaynak: İHA
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