EBYÜ'de Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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EBYÜ'de Mezuniyet Coşkusu

EBYÜ\'de Mezuniyet Coşkusu
04.06.2026 11:06
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 3 bin 150 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) 2025-2026 eğitim öğretim yılında fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun olan yaklaşık 3 bin 150 öğrenci için toplu mezuniyet töreni düzenlendi.

Yalnızbağ Yerleşkesi Amfi Tiyatro Alanı'nda gerçekleştirilen törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent, fakülte dekanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde öğrenciler, alkışlar eşliğinde tören alanına girerek yerlerini aldı.

Program kapsamında dönem birincisi tarafından geleneksel mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı. Yabancı öğrenciler adına yapılan konuşmada ise Erzincan'da geçirilen eğitim süreci ve üniversite yaşamına ilişkin duygu ve düşünceler paylaşıldı.

Törende konuşan protokol üyeleri, mezun öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki yaşamlarında başarı dileklerinde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli görevler üstleneceğini belirterek mezunlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler mezuniyet yemini etti. Daha sonra keplerini coşkuyla havaya atan öğrenciler mezuniyet sevincini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Kep atma töreniyle birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Erzincan, Etkinlik, Rektör, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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