EBYÜ ile Özbekistan\'daki üniversite iş birliği anlaşması için mutabık kaldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Özbekistan'daki University of Business and Science arasında akademik ve kurumsal iş birliği imkanlarının ele alındığı çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile University of Business and Science Rektörü Prof. Dr. Kholmatov Dilshod Sattorjonovich'in katıldığı toplantıda, üniversitelerin üst yönetimleri ve uluslararası ilişkiler koordinatörleri de yer aldı.

Görüşmede, iki üniversite arasındaki akademik ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Başta Tıp Fakültesi olmak üzere farklı akademik alanlarda yapılabilecek ortak çalışmaların yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmalar ile bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Toplantıda, iki üniversite arasındaki ilişkilerin resmi bir çerçeveye kavuşturulması amacıyla karşılıklı anlaşmaların imzalanması konusunda mutabakata varıldı.