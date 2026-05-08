EBYÜ öğrencilerine uygulamalı itfaiyecilik eğitimi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı 2. sınıf öğrencilerine, Belediyenin İtfaiye Eğitim Merkezi'nde uygulamalı temel itfaiyecilik eğitimi verildi.

Mesleki Uygulama Dersi kapsamında gerçekleştirilen eğitim programında öğrencilere yangınlara müdahale konusunda teorik bilgiler aktarılırken, sahada uygulamalı çalışmalar da yaptırıldı.

Eğitim kapsamında Yangın Evi, Yangın Gözlem İstasyonu, Endüstriyel Yangınlara Müdahale İstasyonu ve Tanker Yangınlarına Müdahale İstasyonu gibi alanlarda uygulamalar gerçekleştirildi.

Programda ayrıca sıvı ve LPG yangınları, mutfak yangınları ile elektrik panosu yangınlarına müdahale ve söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitime katılan öğrenciler, farklı yangın türlerine karşı doğru ekipman kullanımı ve etkili müdahale yöntemleri konusunda deneyim kazanma fırsatı buldu. - ERZİNCAN