EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesi'nde işbirliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesi'nde işbirliği görüşmeleri yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesi\'nde işbirliği görüşmeleri yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede yükseköğretimdeki güncel gelişmeler, akademik ilişkiler ve iki üniversite arasındaki işbirliği imkanları değerlendirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesini ziyaret ederek Rektör ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Kuyrukluyıldız'a, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Zeytun eşlik etti.

Görüşmede, yükseköğretimdeki güncel gelişmeler ile üniversiteler arasındaki akademik ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Eğitim, bilimsel araştırma ve akademik çalışmalar başta olmak üzere iki üniversite arasında geliştirilebilecek işbirliği imkanlarının da ele alındığı görüşmede, akademik birikim ve tecrübe paylaşımının yükseköğretime sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Kuyrukluyıldız, üniversiteler arasında kurulan güçlü iletişim ve akademik etkileşimin bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkılar sunduğunu belirterek, ev sahipliği dolayısıyla Ankara Üniversitesi Rektörü ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Ankara ÜniversitesiRektörGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu’na Bahçeli’den destek: Yalnız değilsin İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
23:34
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
20:59
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 01:08:05. #.0.2#
SON DAKİKA: EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesi'nde işbirliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei