Edirne'de Sera Üreticilerine Dijital Eğitimi - Son Dakika
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Edirne'de Sera Üreticilerine Dijital Eğitimi

Edirne\'de Sera Üreticilerine Dijital Eğitimi
07.07.2026 12:51
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Edirne'de sera üreticilerine yönelik QR tabanlı dijital görünürlük eğitimi başladı.

Edirne'de yerel sera sebze üreticilerinin dijital dünyada daha görünür hale gelmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen QR (Karekod) tabanlı dijital görünürlük programı çerçevesinde eğitimler başladı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın teknik destek finansmanı ile yürütülen program, üreticilerin ürünlerini tarladan sofraya kadar izlenebilir hale getirmesini, ürün hikayelerini doğrudan tüketiciye ulaştırmasını ve Türkiye'deki gıda işletmesi denetim standartlarına uyum sağlamasını hedefliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda verilen eğitimlerde üreticiler merak ettikleri sorulara yanıt bulma imkanı da elde etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önem verdiği yerel üretimin desteklenmesi ve dijital ortamda daha görünür hale getirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında üreticiler, 4 gün sürecek eğitim programında hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak. Dijitalleşmenin her geçen gün daha fazla önem kazandığı tarım sektöründe üreticilerin sosyal medya, dijital pazarlama ve tanıtım alanlarında bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Program sayesinde üreticiler yalnızca pazarda satış yapmayı bekleyen kişiler olmaktan çıkarak sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşabilecek. Eğitimlerde yerel üretici kimliğinin nasıl oluşturulacağı, tüketiciyle doğru iletişim kurulması, sosyal medya hesaplarının ticari amaçla etkin kullanılması, poster ve sosyal medya gönderisi hazırlama gibi birçok konuda bilgi verilecek.

Proje çerçevesinde eğitime katılan tüm üreticilere kendilerine özel tanıtım web sayfası hazırlanacak. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dünya standartlarında hazırlanan bu sayfalarda üreticilerin seralarında çekilen fotoğrafları, üretim bilgileri ve ürünlerine ilişkin detaylar yer alacak. Ayrıca üreticilere özel hazırlanan QR kod etiketleri ücretsiz olarak teslim edilecek. Üreticiler bu etiketleri araçlarına, tezgahlarına, kasalarına veya seralarına yerleştirebilecek. Tüketiciler QR kodu telefonlarıyla okuttuklarında doğrudan üreticinin web sayfasına ulaşarak ürünler ve üretim süreci hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Eğitim programı kapsamında ayrıca sosyal medya ve dijital tanıtım eğitimleri verilecek, üreticilere WhatsApp Business uygulaması üzerinden ön sipariş sistemi oluşturma konusunda da destek sağlanacak. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen programda eğitimlerin ardından teknik destek hizmeti de devam edecek.

Projenin ortakları arasında Keşan ve Uzunköprü Ziraat Odaları da yer alırken, teknik destek programı çerçevesinde yalnızca üreticilere değil, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görev yapan teknik personele de eğitim veriliyor.

Sera üreticilerine dijital görünürlük eğitimi veren Özkan Nalbant, üreticilerin kendi web sitelerini kurarak ve sosyal medyayı etkin kullanarak tüketiciye daha sağlıklı ve kolay şekilde ulaşmalarına katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı. Nalbant, üreticilerin sosyal medyayı kullanarak tüketiciyle buluşmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Daha önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yüzde 75 hibeli Sera Kurulumu Projesi'nden yararlanarak başarılı bir üretim hikayesi oluşturan üretici Sevda Öngelen Çam, eğitimlerin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Eğitime katılan üreticilerden Şaban Bubu, eğitimlerin kendilerine büyük fayda sağladığını ve edindikleri bilgileri uygulamaya koyduklarını aktardı.

Ahmet Melih Tüzel ise aldıkları eğitimlerin müşteri portföyünü geliştirmeye büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Programın, Edirne'deki yerel sera üreticilerinin dijital pazarda daha güçlü bir yer edinmesine ve tüketiciyle doğrudan güven temelli bir bağ kurmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Edirne'de Sera Üreticilerine Dijital Eğitimi - Son Dakika

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