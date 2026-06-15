Ege Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkusu - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkusu

15.06.2026 11:41
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Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO'da mezuniyet töreni yapıldı, öğrenciler kep attı.

Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenciler kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı

Ege Üniversitesi (EÜ) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İki gün süren törene Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Ekşi, yüksekokul yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun 36. Dönem Mezuniyet ve Yemin Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk olarak Ege Üniversitesi ve Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tanıtım filmi izletildi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali Ekşi konuşmasında okulun köklü geçmişine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ekşi, "1989 yılında kurulan okulumuzda yaklaşık 3 bin öğrenci eğitim görüyor. Çok nitelikli, becerikli ve yetkin mezunlar yetiştiriyoruz" dedi. Mezunların topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ekşi, "İyi bir insan olmayı, iyi vatandaş olmayı hiçbir zaman unutmayın. Mesleki etik ilkeleriniz her zaman temel referanslarınız olsun" diye konuştu.

Yüksekokul öğrenci temsilcisi Dilara Duvarseven mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmada, "Bugün 2 yıllık eğitim süresince verdiğimiz emeğin karşılığını alıyor, yeni geleceğimize kapı aralıyoruz" dedi. Duvarseven, akademisyenlere teşekkür ederek, "Gösterdiğiniz yolda gururla yürümeye hep devam edeceğiz" diye konuştu.

Törende, Ameliyathane Hizmetleri Programı, Anestezi Programı, Çocuk Gelişimi Programı, Diyaliz Programı, Eczane Hizmetleri Programı, Optisyenlik Programı, Engelli Bakımı programı, ilk ve acil yardım programı, tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Tıbbi Laboratuvar Programı, Tıbbi Görüntüleme Programı öğrencileri mezuniyet belgelerini aldı.

Mezun öğrenciler yemin ederek sağlık hizmetleri alanındaki meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Program kapsamında ayrıca Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen fakülte ve yüksekokullar arası spor müsabakalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Kadınlar yüzme branşında derece elde eden Çocuk Gelişimi Programı öğrencisi Dilara Doğar Seferi ile turnuvada ikincilik kazanarak gümüş madalya alan okul futbol takımı ve voleybol takımı sahnede takdim edildi.

Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Ege Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkusu - Son Dakika

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