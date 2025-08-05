EGET Vakfı\'nın Başarılı Burs Bağışı

ADIM Derneği'nin Eskişehir'de düzenlediği "İyilik peşinde koş" organizasyonuna katılan Eğitim-Geriatri-Ekolojik Tarım- Turizm (EGET) Vakfı, öğrenci burs programı için bağış toplayarak büyük bir başarıya imza attı. EGET Vakfı, etkinlikte en fazla bağış toplayan sivil toplum kuruluşu olurken, en çok bağış toplayan ilk üç koşucunun da EGET gönüllüsü olması dikkat çekti. Dar gelirli öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla burs desteği sağlayan ve faaliyetlerini burs kapasitesini artırmak üzerine kurgulayan EGET Vakfı, bu yıl ilk kez katıldığı organizasyonda büyük bir fark yarattı. Vakıf, en yüksek bağış miktarına ulaşan sivil toplum kuruluşlarından biri oldu.

10 kilometrelik parkurda gerçekleşen koşuya EGET adına gönüllüler Anıl Sevim, Bekir Gümüşdal, Gökhan Gündoğan, Orkan Selçuk ve Weilin Huang ile vakıf mensupları Özlem Uzman, Naki Bulut ve Evrim Çağlayan katıldı. Organizasyon boyunca en çok bağış toplayan katılımcı Naki Bulut olurken, onu Özlem Uzman ve Evrim Çağlayan takip etti. Böylece ilk üç sırada da EGET koşucuları yer aldı. EGET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, "Bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz. İyi insanların bağışları gençlere umut olacak. Belki çoğunuzu tanımıyoruz ama desteğinizi her adımda içtenlikle hissettik. Gençlere umut, doğaya nefes olmak için çıktığımız bu yolda hiçbir adımı tek başımıza atmadığımızı bilmek büyük mutluluk. Koşu parkurunda attığım her adımda insanların desteğinin mutluluğunu hissettik" dedi.