Eğitim-Bir-Sen Adana'da Rekor Kırdı - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Adana'da Rekor Kırdı

Eğitim-Bir-Sen Adana\'da Rekor Kırdı
24.06.2026 15:36
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Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 12. kez yetkiyi kazanarak 12 bin 828 üye sayısına ulaştı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, "Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 12 bin 828 üyeyle kendi rekorunu kırarak 12. kez yetkiyi göğüsledi" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ve Mayıs 2026 mutabakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 23. Geleneksel Basın Buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda mutabakat süreci, eğitim çalışanlarının sorunları, okulların fiziki durumu ve son dönemde artan şiddet olaylarına karşı sendikanın net tavrı kamuoyuyla paylaşıldı.

Sarıgeçili: "12 Yıldır rakipsiz sendikayız"

Basın toplantısının başında mutabakat sonuçlarını değerlendiren Sarıgeçili, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 ilçenin tamamında yetkiyi göğüslediklerini vurguladı. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin bu yıl 1.980 yeni üye kaydederek yüzde 6,2 büyüme oranıyla Türkiye 4.'sü olduğunu ve en yakın rakip sendika ile aralarında 5.576 üye farkı bulunduğunu vurgulayan Sarıgeçili; "Yakaladığımız bu tarihi başarı nedeniyle geçtiğimiz hafta İstanbul'daki 68. Şube Başkanlar Kurulu Toplantımızda Genel Başkanımız Ali Yalçın tarafından Adana Şubemize takdir plaketi takdim edildi. Bu toplantıda açıklanan resmi rakamlara göre şubemiz yıl boyunca gösterdiği başarılı çalışmalar nedeniyle Türkiye 4.'sü oldu" diye konuştu.

Sarıgeçili, şöyle devam etti:

"Elde ettiğimiz 12 bin 828 üye sayısı ve 12 yıllık yetki istikrarı tesadüf değildir. Bu tablo, sahadaki örgütlenme gücümüzün, eğitim çalışanlarına verdiğimiz güvenin ve masa başı değil 'hizmet sendikacılığı' yapmamızın en net sonucudur. Ben başta Şube Yönetimimiz olmak üzere, divan üyelerimize, ilçe başkanlarımız ve yönetimlerine, kadın komisyonlarımıza, istişare ekiplerimize, iş yeri temsilcilerimize, tüm üyelerimize, emek, ömür ve gönül veren herkese teşekkür ediyorum."

Eğitim-Bir-Sen'in Türkiye genelinde 444 bin 454 üyeyle üst üste 16. kez genel yetkili sendika olduğu hatırlatan Sarıgeçili; "Bu başarı asla tesadüf değil. Bu sahayı mekik gibi ilmek ilmek dokuyan dava arkadaşlarımızın emeğinin karşılığıdır. Genel Başkanımız Ali Yalçın'ın liderliğinde sendikal mücadelemize emek vermeye ve soylu mücadele bayrağımızı daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda son günlerde tartışma konusu olan mezuniyet törenleriyle ilgili de net bir mesaj veren Sarıgeçili; "Mezuniyet törenleri, velileri maddi külfete sokan lüks oteller ya da restoranlar yerine, okullarımızda milli ahlak çerçevesinde ve mütevazı bir şekilde yapılmalıdır. Eğitim-öğretimin her aşamasında kültürel kodlarımızla barışık bir duruş sergilenmeli, kılık-kıyafet dayatmalarıyla öğrenciler ayrıştırılmamalıdır" diyerek tartışmaların son bulmasını istedi.

Sarıgeçili, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda (ÖMK) acil bir revizyona gidilerek şiddeti önleyici ağır yaptırımların yasaya eklenmesi ve okullardaki güvenlik personeli istihdamının kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Sarıgeçili açıklamalarını, "Eğitimde şiddete hayır demeyi geçici bir tepki değil, okullarımız tam güvenli hale gelene kadar sürecek kalıcı bir mücadele olarak görüyoruz" sözleriyle tamamladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Politika, Eğitim, Adana, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim-Bir-Sen Adana'da Rekor Kırdı - Son Dakika

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