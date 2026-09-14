Eğitim-Bir-Sen Adana: Okullarda şiddet artık iş güvenliği sorunu haline geldi - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Adana: Okullarda şiddet artık iş güvenliği sorunu haline geldi

Eğitim-Bir-Sen Adana: Okullarda şiddet artık iş güvenliği sorunu haline geldi
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Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, yeni eğitim-öğretim yılı mesajında okullarda artan şiddetin doğrudan iş güvenliği sorununa dönüştüğünü belirterek erken uyarı sistemi ve her okula rehber öğretmen atanması çağrısı yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, eğitimin yapısal sorunlarına ve ekonomik kayıplara dikkat çekerek, "Eğitimde vizyonumuz günübirlik tedbirler değil, kalıcı çözüm olmalıdır" diyerek okulların güvenlik, personel ve bütçe sorunları ile eğitim çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için acil eylem çağrısı yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sarıgeçili mesajında, eğitim çalışanlarının sorunlarının yalnızca okulun ilk günü konuşulup unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, kalıcı çözümlerin hayata geçirildiği bir vizyon çağrısında bulundu. Adana'da bu yıl yaklaşık bin 500 okulda, 35 bini öğretmen ve 524 binin üzerinde öğrenci ders başı yaptığını hatırlatan ve yeni dönemin devasa bir kitleyi harekete geçirdiğini belirten Başkan Sarıgeçili, PISA 2025'te elde edilen başarının mimarının öğretmenler olduğunu ifade ederken, eğitimde fırsat eşitsizliklerinin giderilmesi için atılması gereken adımlara dikkat çekti.

"Memurun ve emeklinin enflasyon yükü seyyanen zamla giderilmeli"

Enflasyonist ortamın eğitim çalışanlarının alım gücünü düşürdüğünü belirten Sarıgeçili, "Memurun ve emeklinin enflasyon yükü seyyanen zamla giderilmeli, gelir vergisi memurlar için yüzde 15'e sabitlenerek aile dostu vergi politikaları hayata geçirilmelidir. Ayrıca, kamu personel rejiminde iş huzurunu sağlayacak 3600 ek gösterge sözü ivedilikle yerine getirilmelidir" dedi.

"Okulların yardımcı personel ihtiyacı kurumlara tahsis edilecek özel ödeneklerle çözülmelidir"

Okullarda artan şiddet olaylarının artık doğrudan bir iş güvenliği sorunu haline geldiğini vurgulayan Sarıgeçili, erken uyarı sistemlerinin kurulması ve her okula mutlaka bir rehber öğretmen atanması gerektiğini dile getirdi.

Temizlik ve güvenlik gibi asli hizmetlerin geçici İUP programlarıyla çözülemeyeceğini belirten Sarıgeçili, "Okulların yardımcı personel ihtiyacı palyatif çözümlerle değil, kadrolu istihdamla ve kurumlara tahsis edilecek özel ödeneklerle çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

Öğretmen açığının ücretli veya sözleşmeli istihdamla değil, doğrudan kadrolu atamayla çözülmesi gerektiğini savunan Sarıgeçili, resen atamaların ve yer değişikliğindeki aksaklıkların büyük mağduriyetlere neden olduğunu kaydetti.

Sendika olarak eylem kararlarının arkasında olduklarını belirten Başkan Sarıgeçili, "Eğitim çalışanlarının kamu hizmetinin saygınlığına ve devlet memuru vakarına uygun olmak kaydıyla kendi belirleyecekleri kılık kıyafetle görevlerini yerine getirme, angarya sayılan mesai dışı görevleri ve nöbet dayatmalarını yerine getirmeme yönündeki eylem kararlarımız bu yıl da tavizsiz sürmektedir" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin değerler eğitimi açısından umut verici ve vizyoner olduğunu ancak sadeleştirilerek öğretmenlerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Sarıgeçili, zorunlu "4+4+4" eğitim sisteminin de toplanacak özel bir Milli Eğitim Şürası'nda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca eğitim kurumu yöneticiliğinin ikinci bir görev olmaktan çıkarılıp profesyonel bir meslek olarak yapılandırılmasını talep etti.

"Büyük Türkiye idealine ulaştığımız başarılı bir yıl temenni ediyorum"

Sözlerinin sonunda teşkilat içi çalışmalara ve sendikal vizyona da değinen Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, süreci devam eden 8. Olağan Genel Kurul maratonunun sendikalarına yakışır bir demokrasi şöleni havasında geçeceğini belirtti.

Sarıgeçili son olarak, "Yeni eğitim-öğretim yılının eğitim çalışanlarımıza, sevgili öğrencilerimize, kıymetli velilerimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyor; sorunların çözüme kavuştuğu, güçlü ve büyük Türkiye idealine ulaştığımız başarılı bir yıl temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, Eğitim, Rehber, Adana, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim-Bir-Sen Adana: Okullarda şiddet artık iş güvenliği sorunu haline geldi - Son Dakika

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