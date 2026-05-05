Eğitim-Bir-Sen Kısa Film Yarışması Sonuçları Açıklandı

Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen) düzenlenen '9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren eserler açıklandı.

Eğitim-Bir-Sen, eğitimi konu alan kısa filmleri yarışma adı altında toplamaya devam ediyor. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmada, genç yönetmenlere kariyer yolculuklarında önemli bir adım atma imkanı sunulurken, jüri rehberliğinde sinema dünyasına giriş, alanın profesyonelleriyle buluşma ve dikkate değer ödül fırsatları sunuluyor. Bu yıl, Çin'den Arnavutluk'a uzanan geniş bir coğrafyadan yaklaşık 300 filmin katıldığı yarışmanın Jüri Değerlendirme Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Başkanlığını yönetmen ve senarist İsmail Güneş'in yaptığı, gazeteci ve eleştirmen Bedir Acar, sinema yazarı Enver Gülşen, yönetmen Mutlu Kurnalı, yönetmen ve senarist Yeşim Tonbaz ve Anadolu Ajansı Sinema Atölyesi'nden Barışkan Ünal'dan oluşan jüri, finale kalan filmlere ilişkin değerlendirmesini yaparak dereceye giren eserleri belirledi. Ödüllerin ise, haziran ayında gerçekleştirilecek uluslararası toplantıda sahiplerine takdim edileceği belirtildi.

Birincilik ödülü, Kenan Karayağız'a verildi

Düzenlenen yarışmada dereceye giren eserler ise şöyle:

Birincilik Ödülü: Kenan Karayağız- "Sesimi Duyan Var mı?", ikincilik ödülü: Muhammed Emin Çırçır-"Keşiş Yengecinin Kabuğunda", üçüncülük ödülü: Erdal Duran-"Leke"

Özel ödüller de verildi

Dereceye giren eserlerin yanı sıra özel ödüller de verildi. Özel ödüller ise şöyle:

Mehmet Akif İnan Özel Ödülü: Seyit Mehmet Yıldız-"Merhaba Ben Ceren", Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü: Oğuz Akyol-"Hatırlanacak Ne Var?" - ANKARA