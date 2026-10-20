Eğitim-Bir-Sen, OYSS kılavuzunun öğretmen yüküyle gözden geçirilmesini talep etti - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen, OYSS kılavuzunun öğretmen yüküyle gözden geçirilmesini talep etti

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Eğitim-Bir-Sen, OYSS kılavuzunun öğretmen yüküyle gözden geçirilmesini talep etti
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Eğitim-Bir-Sen, OYSS kılavuzunun öğretmenlere ek iş yükü getireceği endişesiyle yeniden değerlendirilmesini istedi. Sendika, pilot uygulama ve etki analizleri tamamlanmadan sistemin ülke geneline zorunlu yaygınlaştırılmamasını talep etti.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), "Ortak yazılı sınav sistemi yeniden değerlendirilsin. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde standartlaşmayı amaçlamakla birlikte, uygulamada yaşanacak zorluklar ve beraberinde öğretmenlere getireceği iş yükü bakımından önemli soru işaretleri barındırmaktadır" denildi.

Eğitim-Bir-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Ortak yazılı sınav sistemi yeniden değerlendirilsin. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde standartlaşmayı amaçlamakla birlikte, uygulamada yaşanacak zorluklar ve beraberinde öğretmenlere getireceği iş yükü bakımından önemli soru işaretleri barındırmaktadır. Eğitim-Bir-Sen olarak eğitimde niteliği artıracak, öğretmenin işini kolaylaştıracak ve öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin tespitine katkı sunacak yenilikleri destekliyoruz. Özellikle özel okullarla devlet okulları arasındaki değerlendirme farklılıklarının giderilmesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak adımlara kaynaklık edecek verinin elde edilmesi, kazandırılmak istenen becerilerin hangi sınıf seviyesinde daha uygun olacağının belirlenmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak eğitim çalışanlarının görüşleri alınmadan, sahadaki etkileri yeterince test edilmeden ve öğretmene getireceği yük planlanmadan hayata geçirilen düzenlemelerin yeni sorunlar üreteceğini vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eğitim-Bir-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığından beklentilerini ifade ettikleri açıklamada, şunlar kaydedildi:

"OYSS Uygulama Kılavuzu'nun, eğitim sendikaları ve öğretmen temsilcilerinin katılımıyla yeniden değerlendirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, ilgili yönerge ve uygulama kılavuzu arasındaki muhtemel hukuki uyumsuzlukların giderilmesi, Öğretmenlerin ve alan zümrelerinin sınav hazırlama ve ölçme-değerlendirme süreçlerindeki mesleki takdir yetkilerinin korunması, Farklı bölgeleri, okul türlerini ve öğrenci profillerini kapsayan kapsamlı pilot uygulama ve etki analizleri tamamlanmadan sistemin ülke geneline zorunlu biçimde yaygınlaştırılmaması, öğretmenlere ilave veri girişi ve bürokratik işlem yükleyen düzenlemelerden vazgeçilmesi; mevcut dijital sistemler bütünleştirilerek mükerrer işlemlerin önlenmesi, Uygulamanın teknik altyapısı, öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları ve okulların imkan farklılıkları dikkate alınarak gerçekçi bir geçiş takviminin oluşturulmasıdır. Eğitimde dijitalleşmenin başarısı, sisteme girilen veri miktarıyla değil, öğretmenin işini ne ölçüde kolaylaştırdığı ve öğrencinin öğrenmesine sağladığı katkıyla ölçülmelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak eğitimde yeniliklere değil; istişaresiz düzenlemelere, hukuki belirsizliklere, yeterince test edilmemiş uygulamalara ve öğretmene yeni iş yükü getirilmesine itiraz ediyoruz."

Kaynak: İHA
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