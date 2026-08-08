Eğitim Hazırlıkları için Okul Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Hazırlıkları için Okul Ziyaretleri

Eğitim Hazırlıkları için Okul Ziyaretleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, okullarda 2026-2027 yılı hazırlıklarını değerlendirdi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, ilçedeki okullarda incelemelerde bulunarak 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde değerlendirdi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Demirtaş, Atatürk Ortaokulu, Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu, Dört Eylül İlkokulu ve Hüseyin Sermin Tüfekçi Anaokulunu ziyaret etti.

Okul yöneticileriyle bir araya gelen Demirtaş, okulların fiziki durumları, devam eden bakım ve onarım çalışmaları, son üç yıla ait eğitim-öğretim istatistikleri ile öğretmen ve personel durumları hakkında bilgi aldı. Demirtaş ayrıca Okul Aile Birliği hesapları ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları konusunda okul müdürlerinden brifing aldı.

Eğitim ortamları değerlendirildi

Ziyaretler kapsamında rehberlik ve denetim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Demirtaş, eğitim ortamlarının niteliğinin artırılmasına yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının planlı ve titiz şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çeken Demirtaş, "Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarda emeği geçen tüm yönetici ve personelimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Demirtaş'ın ilçe genelindeki okul ziyaretlerinin yeni eğitim öğretim yılı öncesinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim Hazırlıkları için Okul Ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 16:33:04. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim Hazırlıkları için Okul Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.