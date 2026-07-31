Eğitim yatırımlarına bir halka daha eklendi, Yalıkavak’ta yeni şube açıldı - Son Dakika
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Eğitim yatırımlarına bir halka daha eklendi, Yalıkavak’ta yeni şube açıldı

Eğitim yatırımlarına bir halka daha eklendi, Yalıkavak’ta yeni şube açıldı
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Eğitim alanında faaliyet gösteren Boğaziçi VİP Eğitim Kurumları, Türkiye genelindeki 44’üncü, Bodrum’daki ise ikinci şubesini Yalıkavak Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açtı.

Eğitim alanında faaliyet gösteren Boğaziçi VİP Eğitim Kurumları, Türkiye genelindeki 44'üncü, Bodrum'daki ise ikinci şubesini Yalıkavak Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açtı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışa Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Kamil İncebacak, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu, Bodrum Müftüsü Mücahit Demiroğlu, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, eğitim camiası, iş insanları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kurucu Genel Müdür Muharrem Yağız, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirterek, güçlü karaktere, etik değerlere ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmenin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Yarım asra yaklaşan eğitim tecrübelerini Bodrum'a taşıdıklarını ifade eden Yağız, ilçedeki eğitim kalitesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye genelinde 44 şubeyle eğitim faaliyetlerini sürdüren kurumun, deneyimli öğretmen kadrosu, bireysel rehberlik sistemi ve öğrenci odaklı eğitim modeliyle Bodrum'da da hizmet vereceği bildirildi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yeni şubenin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra davetliler eğitim kurumunu dolaşıp yetkililerden bilgi aldı.

Program, protokol üyelerinin incelemelerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Bodrum, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim yatırımlarına bir halka daha eklendi, Yalıkavak’ta yeni şube açıldı - Son Dakika

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