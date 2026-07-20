Eğitim Yöneticileri İçin Seminer Düzenlendi - Son Dakika
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Eğitim Yöneticileri İçin Seminer Düzenlendi

Eğitim Yöneticileri İçin Seminer Düzenlendi
20.07.2026 13:56
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Balıkesir'de yönetici adayları için eğitim semineri yapıldı, Türkiye Yüzyılı modeline vurgu yapıldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında düzenlenen seminerde, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen yönetici adaylarıyla bir araya geldi. Programda eğitim yönetimi, iletişim ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ele alındı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı (İlk Defa Görevlendirilecekler) Semineri, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Karagözoğlu İlkokulu Toplantı Salonu'nda devam ediyor.

Program kapsamında eğitim görevlisi olarak yer alan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinden seminere katılan yönetici adaylarıyla bir araya geldi.

Seminerde Ramazan Esmen tarafından, "Katılımcı Kurum Yönetimi ve Paydaş İlişkileri", "Öğretim Programı Okuryazarlığı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile "Etkili İletişim ve Hitabet Sanatı" konularında eğitim verildi.

Eğitimlerde katılımcı yönetim anlayışı, eğitim kurumlarında paydaşlarla etkili iş birliği, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim süreçlerindeki yeri ve yöneticilikte iletişim becerilerinin önemi üzerinde duruldu.

Programın, eğitim kurumlarında görev alacak yönetici adaylarının mesleki bilgi ve yönetim becerilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Balıkesir, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim Yöneticileri İçin Seminer Düzenlendi - Son Dakika

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