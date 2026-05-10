Eğitimde Enneagram Sempozyumu

10.05.2026 14:30
Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda eğitimde şiddet ve iletişim sorunları ele alındı.

Marmara Üniversitesi bünyesinde düzenlenen "Eğitim ve Rehberlikte Enneagram" temalı sempozyumda, son yıllarda okullarda artış gösteren şiddet olayları, akran zorbalığı, dikkat eksikliği ve iletişim problemleri ele alındı. Uzmanlar, empati ve farkındalık temelli yaklaşımların eğitim ortamlarında olumlu etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Marmara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen sempozyumda eğitimciler, psikolojik danışmanlar, akademisyenler ve katılımcılar bir araya geldi. Programda özellikle çocukların mizaca dayalı olarak anlaşılmasının, aile içi iletişimden okul ortamına kadar birçok alanda önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Eğitimde yaşanan davranış problemleri, öfke kontrolü, dijital bağımlılık ve dikkat eksikliği gibi konular da sempozyumun ana başlıkları arasında yer aldı.

"Kendi duygu ve davranışlarımızı keşfetmek ilişkilerde daha sağlıklı iletişim kurulmasına katkı sağlıyor"

İsmail Acarkan, bireyin hem kendisini hem de karşısındaki insanı doğru anlamasının ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Enneagram kişiyi genellemelerden uzaklaştırıyor. Her bireyin doğuştan gelen farklı mizaç özellikleri olduğunu ortaya koyuyor. Kendi duygu ve davranışlarımızı anlamak, bizi tetikleyen korku ve motivasyonları keşfetmek ilişkilerde daha sağlıklı iletişim kurulmasına katkı sağlıyor" dedi. Ömer Yanartaş ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemlerinin son yıllarda ciddi şekilde arttığını ifade ederek, "Enneagram kişilerin dikkatini yönetmesi, duygularını kontrol edebilmesi ve dürtülerini dengelemesi açısından önemli katkılar sağlayabiliyor. Özellikle farkındalık gelişiminde destekleyici bir sistem olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Kişi kendisini anlaşılmış hissetmediğinde bunu agresif tavırlarla gösterebiliyor"

Muammer Küçük Yazıcı da şiddet ve zorbalık davranışlarının çoğu zaman psikolojik tatminsizlik sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Her bireyin mizacı farklı olduğu için problemli davranışların nedenleri de farklıdır. Çocuk ya da yetişkin, kişi kendisini anlaşılmış hissetmediğinde bunu agresif tavırlarla gösterebiliyor. Mizaç merkezli iletişim sayesinde bu tür davranışların azalabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Ekrem Özden ise enneagramın kariyer planlaması üzerindeki etkilerine değinerek, "Mizaç bilgisi tek başına meslek seçimini belirlemez ancak kişinin güçlü yönlerini fark etmesinde önemli bir rehber olabilir. İş yaşamında ve insan ilişkilerinde bu farkındalık ciddi katkılar sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Çocukları ve eşleri anlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var"

Sempozyuma katılan Ali İhsan Kaya da çocukların eğitim süreçlerinde mizaç merkezli yaklaşımın önemine dikkat çekerek, "Çocukların akademik başarısı ve yaşadığı problemler açısından bu yaklaşımın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada daha derin bilgiler edinme fırsatı bulduk" dedi. Katılımcılardan Narin Devrim Emre ise özellikle dijital çağda aile içi iletişimin önem kazandığını ifade ederek, "Çocukları ve eşleri anlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Enneagramın öfke kontrolü ve iletişim problemlerinin çözümünde önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Sempozyumda uzmanlar tarafından eğitimde güvenli ortamların güçlendirilmesi, empati kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalık temelli rehberlik çalışmalarının artırılması gerektiği vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

