Elazığ'da öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı eğitimle öğrendi - Son Dakika
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Elazığ'da öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı eğitimle öğrendi

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Elazığ\'da öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı eğitimle öğrendi
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Elazığ'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Ulukent Trafik Eğitim Parkuru'nda çocuklara yönelik trafik eğitimi düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, temel trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenip eğlenceli anlar yaşadı.

Elazığ'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması birlikte Ulukent Trafik Eğitim Parkuru'nda çocuklara yönelik trafik eğitimi düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenirken eğlenceli anlar yaşadı.

Elazığ'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ulukent Trafik Eğitim Parkuru'nda çocuklara yönelik trafik eğitim ve bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu ile Ulukent Anaokulu öğrencilerine; temel trafik kuralları, trafik işaret ve levhalarının anlamları, güvenli yaya davranışları, yaya geçitlerinin doğru ve güvenli kullanımı, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar gibi konularda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri tarafından yaş ve eğitim seviyelerine uygun şekilde teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmaların da gerçekleştirildiği programda öğrenciler, öğrendikleri trafik kurallarını eğitim parkurunda deneyimleme fırsatı buldu. Çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan trafik güvenliği konusunda önemli bilgiler edindi.

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenirken eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: İHA
EtkinlikTrafikElazığEğitimAydınSon Dakika

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