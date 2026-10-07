Elazığ’da öğrencilerden balık müzesini gezdi - Son Dakika
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Elazığ’da öğrencilerden balık müzesini gezdi

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Elazığ’da öğrencilerden balık müzesini gezdi
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Elazığ’da anaokulu öğrencileri, Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi’ni gezdi.

Elazığ'da anaokulu öğrencileri, Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi'ni gezdi.

Şehit Canbert Tatar Anaokulu öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette minik öğrenciler, sucul canlıları yakından tanıma ve farklı balık türlerini gözlemleme fırsatı buldu. Balık Müzesi'nde sergilenen çeşitli türleri inceleyen öğrenciler, akvaryum ünitesinde bulunan balıkları da büyük bir ilgiyle gözlemledi.

Ziyaret çerçevesinde öğrencilere balık türleri, sucul canlıların yaşam alanları ve su ürünlerinin önemi hakkında bilgiler verildi. Eğitici ve keyifli geçen etkinlik sayesinde öğrencilerin sucul canlılara yönelik merak ve ilgilerinin artırılması, aynı zamanda çevre ve su kaynaklarının korunmasına ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
EğitimElazığÇevreSon Dakika

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