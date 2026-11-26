Elazığ'da öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Tabanlı İzleme sistemi devreye alındı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve onları bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılmaya teşvik etmek için Okul Tabanlı İzleme Sistemi (OTİS) projesini başlattı. Proje kapsamında düzenlenen toplantılar, Ortaöğretim Şube Müdürü Mustafa Atilla başkanlığında, okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantılarda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yakından izlenmesi, eğitim süreçlerinin daha etkin biçimde değerlendirilmesi ve öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlardaki gelişimlerinin de desteklenmesi hedefleri ele alındı.

OTİS Projesi sayesinde öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinin takip edilmesi, eğitimde fırsatların daha etkin biçimde değerlendirilmesi ve okullardaki başarı odaklı çalışmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.