Elazığ'da ortaokul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da ortaokul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları ele alındı

Elazığ\'da ortaokul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında ortaokul müdürleri toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025-2026 yılının değerlendirmesi yapılırken 2026-2027 yılı hazırlıkları konuşuldu. Gün, seminer döneminin yeni eğitim yılına hazırlık süreci olduğunu vurguladı.

Yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, ortaokul müdürleriyle bir araya geldi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında, Müdür Yardımcısı Harun Gündüz ve Temel Eğitim Şube Müdürü Nurullah Emül'ün katılımıyla ortaokul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılırken, 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık çalışmaları detaylı şekilde ele alındı.

İl Müdürü Gün, seminer döneminin sadece mevzuat gereği yerine getirilen bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Seminer dönemini; yeni eğitim öğretim yılına zihnen, akademik ve kurumsal olarak hazırlanma süreci olarak değerlendirmeliyiz. Öğretmenler kurulu toplantılarında geçmiş yılı analiz etmeli, bu yıl neyi daha iyi yapabiliri, sorusuna somut cevaplar üretmeliyiz" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ'da ortaokul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları ele alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:26:38. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da ortaokul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement