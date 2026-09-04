Elazığ\'da ortaokul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları ele alındı

Yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, ortaokul müdürleriyle bir araya geldi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında, Müdür Yardımcısı Harun Gündüz ve Temel Eğitim Şube Müdürü Nurullah Emül'ün katılımıyla ortaokul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılırken, 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık çalışmaları detaylı şekilde ele alındı.

İl Müdürü Gün, seminer döneminin sadece mevzuat gereği yerine getirilen bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Seminer dönemini; yeni eğitim öğretim yılına zihnen, akademik ve kurumsal olarak hazırlanma süreci olarak değerlendirmeliyiz. Öğretmenler kurulu toplantılarında geçmiş yılı analiz etmeli, bu yıl neyi daha iyi yapabiliri, sorusuna somut cevaplar üretmeliyiz" dedi.