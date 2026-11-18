Elazığ'da düzenlenen eğitimlerde antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımının önemine dikkat çekildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ve 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi. Antimikrobiyal dirençle mücadeleye dikkat çekmek ve antibiyotiklerin doğru, bilinçli kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen eğitimlere kurum idarecileri ve ilgili sağlık çalışanları katıldı.

Gerçekleştirilen eğitimlerde, antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanımının yol açabileceği riskler, ve bu sorunla mücadelede sağlık çalışanlarına düşen sorumluluklar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Antibiyotik direnciyle mücadelenin sürdürülebilirliği açısından doğru antibiyotik kullanımının önemine dikkat çekilen eğitimler, farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.