Elazığ'da tarım personeline otizm farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Elazığ'da tarım personeline otizm farkındalık eğitimi verildi

Elazığ\'da tarım personeline otizm farkındalık eğitimi verildi
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Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline otizm spektrum bozukluğu konulu farkındalık eğitimi düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, otizmli bireylerle doğru iletişim ve yaklaşım yöntemleri anlatıldı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Otizmli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında daha iyi anlaşılması, doğru iletişim ve yaklaşım biçimlerinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde yapıldı. Psikolog Uğur Aslan tarafından otizm spektrum bozukluğunun temel özellikleri, otizmli bireylerle doğru iletişim ve yaklaşım yöntemleri ile toplumsal farkındalığın önemi hakkında bilgiler verildi.

Eğitimle birlikte personelin otizm konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Elazığ'da tarım personeline otizm farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

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