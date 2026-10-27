Elazığ'da UMKE personelinin acil müdahale becerisi dört günlük eğitimle güçlendirildi - Son Dakika
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Elazığ'da UMKE personelinin acil müdahale becerisi dört günlük eğitimle güçlendirildi

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Elazığ\'da UMKE personelinin acil müdahale becerisi dört günlük eğitimle güçlendirildi
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü UMKE eğitmenleri, UMKE personeline dört gün süren Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği eğitimi verdi. Eğitimde triyaj, EKG ve travma yönetimi gibi konular uygulamalı işlenerek personelin acil müdahale becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Elazığ'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine 'Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği' eğitimi verildi.

Elazığ'da İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma eğitmenleri tarafından UMKE personeline yönelik "Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD)" eğitimi düzenlendi. Dört gün süren eğitimde, UMKE personelinin acil sağlık müdahaleleri konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitim çerçevesinde katılımcılara, acil olgu yönetimi, triyaj, temel EKG ve ritim bozuklukları, akut koroner sendrom, kafa travmalı hastalara yaklaşım, göğüs ve batın travmalarında hasta yönetimi, ekstremite travmaları, crush sendromu ve yanıklar gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Uygulamalı eğitimlerle personelin acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalede bulunma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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