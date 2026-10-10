Elazığ\'da UMKE tatbikatında senaryo gereği 6 yaralı değerlendirildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Afet ve UMKE Birimi tarafından afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla "İl Tatbikatı ve Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyonel Plan Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer paydaş kurumlardan ekip ve araçların yer aldığı tatbikata; 5 UMKE aracı, 2 ambulans, Afet ve UMKE birimlerinden yaklaşık 40 personel yer aldı. Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikatın senaryosu kapsamında toplam 6 yaralı değerlendirilmiş olup, yaralılardan 4'ü kırmızı kod, 1'i yeşil kod ve 1'i siyah kod olarak sınıflandırıldı. Durumlarına uygun ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra acil bir şekilde en yakın sağlık tesislerine sevkleri sağlandı.