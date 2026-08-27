Elazığ\'da Üriner Kateter Eğitimi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi çalışanlarına üriner kateter ve enfeksiyonu eğitimi verildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi çalışanlarına yönelik "Üriner Kateter ve Enfeksiyonu" konulu eğitim programı düzenlendi. Eğitim kapsamında, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necati Mumcu tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumda, üriner kateter kullanımı ve buna bağlı gelişebilecek enfeksiyonlar hakkında sağlık çalışanlarına bilgi verildi.

Eğitim programında, enfeksiyonların önlenmesi ve hasta güvenliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.