Elazığ Havalimanı'nda deprem tatbikatı yapıldı, havayolu çalışanları bilinçlendirildi
Elazığ Havalimanı'nda AFAD ve İtfaiye Müdürlüğü organizasyonunda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatta, çalışanlara afet farkındalık eğitimi verilerek senaryo gereği arama, kurtarma ve tahliye çalışmaları başarıyla tamamlandı.
Elazığ'da birçok ekibin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla, AFAD ve İtfaiye Müdürlüğü organizasyonunda Elazığ Havalimanı çalışanlarına yönelik Afet Farkındalık Eğitimi ve Deprem Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi. Elazığ Havalimanı çalışanlarının afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, muhtemel bir deprem sırasında alınması gereken önlemler ve doğru davranış şekilleri anlatıldı.
Eğitim çerçevesinde ayrıca, afet anında yaralanan ve kazazede durumundaki kişilere uygulanacak ilk müdahaleler ile binalarda mahsur kalan çalışanların güvenli şekilde kurtarılmasına yönelik yapılması gerekenler teorik olarak aktarıldı.
Teorik eğitimin ardından, acil durumlarda toplanma alanı olarak belirlenen bölgede deprem senaryosu uygulandı. Senaryo kapsamında ekipler tarafından arama, kurtarma ve tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.
UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin koordineli şekilde görev aldığı tatbikat, başarılı bir şekilde tamamlandı.
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