Elazığ İl Müftüsü Bingöl, Alacakaya'da ilçe müftüleri toplantısına başkanlık etti - Son Dakika
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Elazığ İl Müftüsü Bingöl, Alacakaya'da ilçe müftüleri toplantısına başkanlık etti

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Elazığ İl Müftüsü Bingöl, Alacakaya\'da ilçe müftüleri toplantısına başkanlık etti
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Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında Alacakaya'da düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı'nda din hizmetleri ve eğitim faaliyetleri ele alındı. Toplantının ardından Bingöl, ilçedeki din görevlileriyle aylık personel toplantısında bir araya gelerek hizmetleri değerlendirdi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde din hizmetleri ve eğitim faaliyetleri ele alındı.

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı, Alacakaya ilçesinde gerçekleştirildi. İlçe müftülerinin katılımıyla yapılan toplantıda, il genelinde yürütülen din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetleri ele alındı. İlçelerde sürdürülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca sahada karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Yusuf Bingöl, din hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılmasında ilçe müftülüklerinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

İlçe Müftüleri Toplantısı'nın ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Alacakaya İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen aylık personel toplantısına katıldı.

İlçede görev yapan din görevlileriyle bir araya gelen Bingöl, yürütülen din hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Din görevlilerinin görev ve sorumlulukları üzerinde duran Bingöl, vatandaşlarla iletişimde rehberlik, samimiyet ve hizmet bilincinin önemine değindi.

Kaynak: İHA
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